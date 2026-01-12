Payback dispositivi medici | allarme PMI rischio default SSN
Conflavoro PMI Sanità evidenzia il rischio di interruzioni nelle forniture di dispositivi medici a causa delle criticità legate ai pagamenti Payback. La richiesta è di avviare un tavolo interministeriale e sospendere temporaneamente i pagamenti alle imprese, per evitare conseguenze negative sul settore sanitario e garantire la continuità delle forniture. La situazione richiede attenzione immediata per prevenire potenziali ripercussioni sulla stabilità delle aziende e sui servizi sanitari.
Conflavoro PMI Sanità denuncia il rischio di stop alle forniture e chiede tavolo interministeriale e sospensione pagamenti alle imprese. Riattivare immediatamente un tavolo interministeriale e sospendere le richieste di pagamento alle imprese: è l’appello lanciato da Gennaro Broya de Lucia, presidente di Conflavoro PMI Sanità, l’Associazione di categoria di riferimento per le imprese del settore biomedicale italiano, in una lettera aperta indirizzata alla Presidenza del Consiglio, ai ministeri della Salute, dell’Economia, delle Imprese e del Made in Italy, alla Conferenza Stato-Regioni ed ai capigruppo di Camera e Senato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
