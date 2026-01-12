Payback dispositivi medici | allarme PMI rischio default SSN

Conflavoro PMI Sanità evidenzia il rischio di interruzioni nelle forniture di dispositivi medici a causa delle criticità legate ai pagamenti Payback. La richiesta è di avviare un tavolo interministeriale e sospendere temporaneamente i pagamenti alle imprese, per evitare conseguenze negative sul settore sanitario e garantire la continuità delle forniture. La situazione richiede attenzione immediata per prevenire potenziali ripercussioni sulla stabilità delle aziende e sui servizi sanitari.

