Payback dispositivi medici | se il Consiglio di Stato dà speranza alle imprese

Il Consiglio di Stato ha deciso di riaprire la discussione sulla questione dei payback per i dispositivi medici, creando nuove possibilità per le aziende coinvolte. La decisione è arrivata in un momento in cui le imprese attendevano chiarimenti e si aspettano di poter riprendere le loro attività senza ulteriori ostacoli. La vicenda riguarda specificamente il settore dei dispositivi medici e le relative modalità di pagamento.

Il Consiglio di Stato, di fatto, riapre i giochi sulla questione payback per i dispositivi medici. Le novità. Il Consiglio di Stato, di fatto, riapre i giochi sulla questione payback per i dispositivi medici, alimentando la speranza delle imprese del settore. "Accogliamo con favore l'ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dell'efficacia delle richieste di compensazione del payback 2015-2018 per le imprese ricorrenti, in attesa del giudizio di merito fissato per il 24 settembre", commentano a caldo Aforp–Associazione Fornitori Ospedalieri Pluriregionale e di Filiera, Confimi Industria Sanità e Confindustria Dispositivi Medici.