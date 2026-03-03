Pavimento puntellato | a rischio Ma Acer | No la palazzina è sicura

Un pavimento puntellato ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità di una palazzina, mentre l’amministratore ha dichiarato che l’edificio è sicuro. A fronte di queste affermazioni, sono stati effettuati controlli e verifiche sulla struttura. Tra gli interventi previsti, c’è anche quello di un nuovo lavoratore che tra pochi giorni inizierà a svolgere le proprie mansioni come spazzino.

Si chiama Massimiliano Catozzi, ha 41 anni, tra qualche giorno comincerà a lavorare. "Farò lo spazzino. Io sono invalido al 50%. La mia compagna usufruisce della legge 104 ". Un po’ di gioia, quel lavoro dietro l’angolo, in una situazione che prosegue da anni, che lui ha denunciato più volte, con forza. Via Andrea Costa, civico nove. La palazzina, due piani, è gestita da Acer. A piano terra, come superi la porta, ci sono alcuni tralicci di ferro, sormontati da zeppe di legno. Reggono il solaio, il pavimento del primo piano dove ci sono gli appartamenti. Anche la scala è puntelata, sotto i gradini una struttura di legno. Massimiliano Catozzi punta il dito: "Abito qui da quattro anni e da quattro anni denuncio la situazione in cui versa lo stabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

