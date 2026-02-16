Germania blocca vendite Asus e Acer | contenzioso brevetti HEVC H265 con Nokia rischio impatto su prezzi e offerta
La Germania ha deciso di bloccare le vendite di computer Asus e Acer a causa di un contenzioso sui brevetti HEVCH.265 con Nokia, che ha portato a un'ingiunzione del tribunale di Monaco di Baviera. La misura riguarda i desktop e i notebook di entrambe le aziende, che si trovano ora impossibilitati a distribuire i loro prodotti nel paese. La disputa legale si concentra sui diritti di utilizzo delle tecnologie di compressione video, con ripercussioni potenzialmente significative sul mercato europeo.
Germania, stop ai PC Asus e Acer: la battaglia sui brevetti infiamma il mercato europeo. Il mercato tedesco dei computer è sotto shock: un tribunale di Monaco di Baviera ha imposto ad Acer e Asus di sospendere le vendite di desktop e notebook. La decisione, emessa il 16 febbraio 2026, è il risultato di una complessa disputa sui brevetti relativi alla compressione video HEVCH.265 con la società finlandese Nokia. L’ingiunzione, che potrebbe avere ripercussioni significative sui prezzi e sull’offerta, arriva in un momento già difficile per il settore, segnato da una persistente carenza globale di componenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
