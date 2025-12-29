Foggia | palazzina a rischio crollo furto in un appartamento evacuato In via Lucera

A Foggia, in via Lucera, una palazzina composta da dodici famiglie e quattro negozi è stata evacuata a causa di un crollo parziale di alcuni muri interni. La struttura presenta rischi di stabilità, rendendo necessarie misure di sicurezza e verifiche tecniche. Nella stessa zona, si è verificato anche un furto in un appartamento evacuato, evidenziando la delicatezza della situazione e la necessità di interventi tempestivi.

Appena ieri il palazzo, dodici famiglie e quattro negozi, è stato evacuato dopo il crollo di alcuni muri interni. Nel giro di poche ore una di quelle case è stata violata dai ladri. I cittadini evacuati protestano per la mancanza di tutela. Stamani sopralluogo di carabinieri e vigili del fuoco con la polizia locale: è stato permesso ai residenti di rientrare momentaneamente nei loro appartamenti del palazzo di via Lucera per mettere al sicuro gli oggetti di valore. L'articolo Foggia: palazzina a rischio crollo, furto in un appartamento evacuato In via Lucera proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia: palazzina a rischio crollo, furto in un appartamento evacuato In via Lucera Leggi anche: Palazzina a rischio crollo in via dell’Avvenire a Pianura: evacuate tre famiglie Leggi anche: Centro storico, edificio evacuato per rischio crollo: due donne lasciano le loro case Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Paura in via Lucera, pareti lesionate scricchiolano e scatta l'alert: evacuate 12 famiglie; Sgomberata una palazzina a Foggia per rischio crollo; Foggia, sgomberata una palazzina per rischio crollo; Paura crollo a Foggia, sgomberata palazzina in via Lucera. Foggia: palazzina a rischio crollo, furto in un appartamento evacuato In via Lucera - Appena ieri il palazzo, dodici famiglie e quattro negozi, è stato evacuato dopo il crollo di alcuni muri interni. noinotizie.it

PALAZZINA Foggia, paura crollo in via Lucera: palazzina sgomberata e posta sotto sequestro - Le operazioni di controllo proseguiranno nelle prossime ore: i tecnici dovranno stabilire se l’edificio potrà essere messo in sicurezza. statoquotidiano.it

"PAURA CROLLO VIA LUCERA" Paura crollo a Foggia, sgomberata palazzina in via Lucera: famiglie evacuate (FOTO VIDEO) - Momenti di forte apprensione questa mattina a Foggia, dove una palazzina di via Lucera 73 è stata sgomberata in via precauzionale a causa del rischio di crollo strutturale. statoquotidiano.it

Foggia, sciacalli in azione nella palazzina evacuata: furto nella notte in un appartamento, residenti in protesta VIDEO x.com

SCIACALLI NELLA PALAZZINA SGOMBERATA Donna in lacrime: "A Foggia non c’è niente di buono, peggiora sempre più" - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.