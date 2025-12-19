Incidente sulla Regina a Como due auto coinvolte | una si ribalta prima della galleria ferita una donna
Intervento di soccorso urgente sulla Strada statale Regina, a Como, per un incidente stradale avvenuto appena prima della galleria. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una delle quali si è ribaltata.Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che all’arrivo hanno. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Como, scontro tra due auto sulla Statale Regina. Ferita una 26enne - Scontro tra due auto intorno alle 17 a Como sulla Statale Regina, poco prima della galleria. espansionetv.it
Como, auto si ribalta sulla Statale Regina: soccorsa una donna, traffico in tilt - Intervento di soccorso tecnico urgente per le squadre dei Vigili del Fuoco di Como, intervenute oggi sulla Statale ... valtellinanews.it
Spaventoso incidente tra due auto a Cernobbio: una si ribalta, soccorsa una donna - Uno dei due mezzi si è ribaltato, arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno trovato le persone già fuori d ... comozero.it
