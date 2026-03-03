Paura per un incendio partito da un esercizio commerciale a Cortona

Nel pomeriggio di oggi, a Camucia, frazione di Cortona, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un negozio e le abitazioni sopra di esso. Le fiamme sono divampate improvvisamente, causando paura tra i residenti e i lavoratori presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Grazie alla rapidità dell’intervento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo e a spegnere i focolai prima che si estendessero alle case CORTONA – Pomeriggio di alta tensione nel cuore di Camucia, nel comune di Cortona, dove un incendio improvviso ha minacciato seriamente un’attività commerciale e gli appartamenti sovrastanti. Le fiamme sono divampate in via Gramsci, interessando un deposito di materiale cartaceo situato all’esterno di un negozio, proprio sotto un loggiato a pochi passi dall’ingresso principale. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto le squadre dei vigili del Fuoco del distaccamento di Cortona, supportate da un’autobotte giunta tempestivamente dalla centrale di Arezzo per garantire l’approvvigionamento idrico necessario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Paura per un incendio partito da un esercizio commerciale a Cortona Sesto Fiorentino: paura per un principio d’incendio all’Ikea. Centro commerciale evacuatoSESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Paura oggi, 14 febbraio 2026, al centro commerciale Ikea di Sesto Fiorentino dove si è verificato un principio... Fumo all’Ikea, principio di incendio nel centro commerciale di Sesto Fiorentino. Paura nell’area ristoranteSesto Fiorentino, 14 febbraio 2026 – Fiamme all’Ikea e centro commerciale evacuato. Approfondimenti e contenuti su Paura per un incendio partito da un... Temi più discussi: Appartamento in fiamme. Sette persone intossicate. Paura per due bambini; Vibo Valentia, paura per un incendio in un appartamento. Non ci sono feriti; Paura nel Capoluogo per un principio d'incendio in un ascensore di Corso Francia; Incendio nel vano caldaie di un'azienda, paura per la colonna di fumo nera fuoriuscita da un capannone. Incendio al negozio dei cinesi, paura e danni: indagini sulle cause del rogoAttimi di paura nel pomeriggio di oggi, 2 marzo, a Camucia, dove un incendio è divampato intorno alle 16 in un negozio gestito da cittadini cinesi in Piazza Europa, nel cuore della frazione cortonese. corrierediarezzo.it Boato in cucina, incendio in corso Re Arduino: paura a Rivarolo, decisivi i soccorsiUn’esplosione improvvisa, poi il fumo che invade la cucina e la corsa contro il tempo. Attimi di paura nella tarda mattinata di domenica 1 marzo 2026 a Rivarolo Canavese, dove un incendio è divampato ... giornalelavoce.it DA RADIO MARIA SIRIA DAMASCO : Nonostante la grande paura i cristiani di Damasco sono riuniti nella chiesa di San Giuseppe per pregare insieme a tutta Radio Maria per la pace in Medioriente. “La Preghiera della grande compieta" nel rito bizantino - facebook.com facebook Paura per #Vitik, tremenda pallonata in faccia in #PisaBologna: #Italiano costretto al cambio x.com