Paura per un incendio partito da un esercizio commerciale a Cortona

Da corrieretoscano.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, a Camucia, frazione di Cortona, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un negozio e le abitazioni sopra di esso. Le fiamme sono divampate improvvisamente, causando paura tra i residenti e i lavoratori presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Grazie alla rapidità dell’intervento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo e a spegnere i focolai prima che si estendessero alle case CORTONA – Pomeriggio di alta tensione nel cuore di Camucia, nel comune di Cortona, dove un incendio improvviso ha minacciato seriamente un’attività commerciale e gli appartamenti sovrastanti. Le fiamme sono divampate in via Gramsci, interessando un deposito di materiale cartaceo situato all’esterno di un negozio, proprio sotto un loggiato a pochi passi dall’ingresso principale. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto le squadre dei vigili del Fuoco del distaccamento di Cortona, supportate da un’autobotte giunta tempestivamente dalla centrale di Arezzo per garantire l’approvvigionamento idrico necessario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

paura per un incendio partito da un esercizio commerciale a cortona
© Corrieretoscano.it - Paura per un incendio partito da un esercizio commerciale a Cortona

Sesto Fiorentino: paura per un principio d’incendio all’Ikea. Centro commerciale evacuatoSESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Paura oggi, 14 febbraio 2026, al centro commerciale Ikea di Sesto Fiorentino dove si è verificato un principio...

Fumo all’Ikea, principio di incendio nel centro commerciale di Sesto Fiorentino. Paura nell’area ristoranteSesto Fiorentino, 14 febbraio 2026 – Fiamme all’Ikea e centro commerciale evacuato.

Approfondimenti e contenuti su Paura per un incendio partito da un...

Temi più discussi: Appartamento in fiamme. Sette persone intossicate. Paura per due bambini; Vibo Valentia, paura per un incendio in un appartamento. Non ci sono feriti; Paura nel Capoluogo per un principio d'incendio in un ascensore di Corso Francia; Incendio nel vano caldaie di un'azienda, paura per la colonna di fumo nera fuoriuscita da un capannone.

paura per un incendioIncendio al negozio dei cinesi, paura e danni: indagini sulle cause del rogoAttimi di paura nel pomeriggio di oggi, 2 marzo, a Camucia, dove un incendio è divampato intorno alle 16 in un negozio gestito da cittadini cinesi in Piazza Europa, nel cuore della frazione cortonese. corrierediarezzo.it

paura per un incendioBoato in cucina, incendio in corso Re Arduino: paura a Rivarolo, decisivi i soccorsiUn’esplosione improvvisa, poi il fumo che invade la cucina e la corsa contro il tempo. Attimi di paura nella tarda mattinata di domenica 1 marzo 2026 a Rivarolo Canavese, dove un incendio è divampato ... giornalelavoce.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.