In giro con coltelli tirapugni e droga | fermato dalla Polizia locale durante un controllo
Durante un normale controllo nella zona di San Damaso, il 24 dicembre, la polizia locale ha fermato un uomo segnalato per danneggiamenti ai veicoli. Durante la verifica, sono stati trovati coltelli, tirapugni e sostanze stupefacenti, confermando l’attività illecita dell’individuo. L’intervento si inserisce nelle operazioni di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica svolte dalla polizia nel quartiere.
Nell’ambito di un servizio di controllo nella zona di San Damaso, realizzato il 24 dicembre a seguito delle numerose segnalazioni pervenute relative al danneggiamento di veicoli in sosta, in particolare mediante il taglio degli pneumatici, la polizia locale ha fermato un uomo che deteneva. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
