In giro con coltelli tirapugni e droga | fermato dalla Polizia locale durante un controllo

Durante un normale controllo nella zona di San Damaso, il 24 dicembre, la polizia locale ha fermato un uomo segnalato per danneggiamenti ai veicoli. Durante la verifica, sono stati trovati coltelli, tirapugni e sostanze stupefacenti, confermando l’attività illecita dell’individuo. L’intervento si inserisce nelle operazioni di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica svolte dalla polizia nel quartiere.

