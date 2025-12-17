Patty Pravo in concerto a Firenze
Patty Pravo, icona della musica italiana, torna sui palchi con il suo nuovo “Opera Tour”. A partire dall’8 aprile 2026, la cantante si esibirà nei principali teatri italiani, portando dal vivo il suo repertorio ricco di successi e emozioni. Un evento imperdibile per i fan e gli amanti della musica dal vivo.
Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour” nei principali teatri italiani a partire dall’8 aprile 2026. Queste le prime date: 08 aprile 2026, Firenze (Teatro Verdi); 10 aprile 2026, Varese (Teatro Intred); 12 aprile 2026, Torino (Teatro Colosseo); 20 aprile 2026, Bologna (Teatro Europauditorium). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
