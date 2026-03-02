Francesco Renga in concerto al Teatro Brancaccio

Da romatoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cantautore ha annunciato un tour nei principali teatri italiani, con una data prevista al Teatro Brancaccio di Roma. Dopo aver partecipato a Sanremo con il brano “Il meglio di me”, è pronto a esibirsi dal vivo davanti al pubblico nei teatri di varie città italiane. La tournée segue l'ultima apparizione televisiva e coinvolge diverse location del paese.

Renga ha annunciato il tour nei principali teatri italiani. Dopo la sua partecipazione a Sanremo con “Il meglio di me”, il cantautore è pronto a cantare davanti al suo pubblico nei teatri d'Italia, anche a Roma.Nella Capitale è prevista una tappa del tour "Francesco Renga - Live Teatri 2026": il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Francesco Renga in concerto al Gran Teatro GeoxIn gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia “LIVE TEATRI 2026”, il nuovo tour, prodotto da Friends &...

Francesco Renga in concerto a Porto San'Elpidio - 13/09/2025

Video Francesco Renga in concerto a Porto San'Elpidio - 13/09/2025

Tutti gli aggiornamenti su Francesco Renga.

Temi più discussi: Chi è Francesco Renga, a Sanremo per l'11° volta, con la canzone Il meglio di me. FOTO; Francesco Renga a Sanremo 2026: Canto di un nuovo modo di essere uomini, un invito alla maturità emotiva. Con Ambra abbiamo fatto pace con il passato; Francesco Renga a Sanremo: La morte di mamma ha segnato le mie relazioni con le donne: sono scappato da Ambra (e anche dai Timoria). Ora mi sento risolto; Francesco Renga a Sanremo 2026: La ricerca dell’autenticità ne Il meglio di me.

francesco renga francesco renga in concertoFrancesco Renga: chi è, compagna, ex, figli, età e vita privata/ Papà di Jolanda e Leonardo, vinse SanremoChi è Francesco Renga: è stato a lungo fidanzato con Ambra Angiolini, dando alla luce i loro due figli. Musicalmente è alla 11esima partecipazione a Sanremo ... ilsussidiario.net

Sanremo 2026, quel legame speciale tra Francesco Renga e la figlia Jolanda: «Mi fido tantissimo di lei»Il cantante - in gara a Sanremo 2026 - ha scoperto che avrebbe partecipato alla nuova edizione del Festival proprio mentre guardava la tv con la figlia, musa ispiratrice del brano Angelo con cui trion ... vanityfair.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.