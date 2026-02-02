A Gioia Tauro fortuna sfavillante | un giocatore becca 20mila euro con un 8 Extra al 10eLotto nel weekend

A Gioia Tauro, un giocatore ha vinto 20mila euro con un colpo di fortuna al 10eLotto. Durante il weekend, ha puntato su una schedina e ha centrato l’estratto “8” Extra, portandosi a casa una cifra importante. La notizia circola tra chi gioca regolarmente e alimenta il sogno di una vittoria inattesa.

A Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, un fortunato giocatore ha portato a casa 20mila euro grazie a una schedina del 10eLotto che ha centrato l'estratto "8" Extra. L'evento si è verificato nel concorso di sabato 31 gennaio 2026, con la vincita registrata in un punto vendita ubicato in via Sicilia. Il premio, nonostante la cifra considerevole, è frutto di una combinazione che, pur essendo rara, non rientra tra le più alte della storia del gioco. Il "8" Extra, infatti, si riferisce al numero otto estratto tra i primi otto numeri estratti, con una probabilità di uscita molto bassa, ma non irraggiungibile.

