Una città si compone di molteplici volti e spazi, inclusi i quartieri ai margini. Recentemente, sono state avviate iniziative di incontri e passeggiate dedicate a raccogliere le storie e le prospettive degli abitanti di queste zone. L’obiettivo è favorire un ascolto diretto e coinvolgere le persone nella co-progettazione di interventi, superando le etichette che spesso delimitano le aree meno centrali.

Una città ha tante anime, tanti luoghi. E le zone che sono ai margini possono e devono essere “narrate“ a partire dall’ascolto e dalla co-progettazione con gli abitanti, per andare "oltre le etichette". È ciò che Fondazione Feltrinelli insieme a Fondazione Cariplo vuole fare con il progetto “L’altra Milano. Prospettive urbane under 25“ assieme ad associazioni e realtà attive del terzo settore, partendo da Gratosoglio e Corvetto. Nel primo quartiere "gli abitanti lamentano mancanza di opportunità culturali, di punti di riferimento; emblematico il fatto che molte vie non abbiano nomi". E Corvetto "è probabilmente il quartiere di Milano maggiormente “sotto la lente”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passeggiate e incontri: "Nuove narrazioni"

