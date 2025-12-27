Incontri con Albanese genitori scrivono a Mattarella | No a narrazioni polarizzate

''La situazione nelle scuole è tragica, non esiste più alcun contraddittorio. Ci preoccupa questa deriva culturale a cui assistiamo in particolare negli ultimi due anni''. Così all'Adnkronos Debora Castelnuovo, fra i 107 genitori firmatari di una lettera inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la quale chiedono di assicurare il contraddittorio nei dibattiti che vengono organizzati nelle scuole. Un'iniziativa in replica alla lettera inviata al Capo dello Stato da 107 genitori dell'istituto 'Mattei' di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, a sostegno di un incontro online tra gli studenti e Francesca Albanese e contro le ispezioni inviate dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara in alcune scuole in cui era intervenuta la relatrice Onu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Valditara contro le scuole che ospitano Francesca Albanese, 107 genitori scrivono a Mattarella: "Indifferenza non protegge i ragazzi"

Francesca Albanese e gli incontri a scuola, genitori a Mattarella: "Preoccupa deriva culturale"

