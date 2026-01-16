Il clown, figura ricca di storia e significato, sta vivendo un nuovo momento di riflessione e riscoperta. Daniele Segalin e Graziana Parisi, noti come Dandy Danno e Diva G, promuovono questa rinascita attraverso il Festival FINC, dedicato alla comicità muta e visiva. Un’occasione per esplorare le molteplici interpretazioni di questa arte, valorizzandone la pluralità di sguardi e le nuove narrazioni che ne derivano.

Il clown è una figura affascinante e da riscoprire. Parola di Daniele Segalin e Graziana Parisi, in arte Dandy Danno e Diva G, autori di numerosi spettacoli di mimo, teatro e clown e ideatori di FINC, il Festival Internazionale Nouveau Clown dedicato alla comicità muta e visiva che si propone di rivalutare l’arte del clown attraverso corsi, laboratori e spettacoli. Due anime gemelle della risata che si sono incontrate nel 2012 mettendo insieme un’impresa culturale di tutto rispetto come il Theatre Degart di Giardini Naxos (ME) e che da allora non si sono più fermate. L’ultima trovata è il progetto ‘Nuovi autori per il Clown del Circo e del Teatro’, sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso il bando Boarding Pass Plus e che si propone di aprire le porte, attraverso un’apposita call a 5 giovani tra i 18 e i 35 anni desiderosi di intraprendere un percorso come autori e drammaturghi (le selezioni sono aperte fino al 31 gennaio e le modalità di partecipazione disponibili sul sito internet di Theatre Degart). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pluralità di sguardi e nuove narrazioni. Il ritorno dei clown

Leggi anche: Anche a Zoppola una tappa della tournée de "Il Clown dei Clown"

Leggi anche: Dati, linguaggi e nuove narrazioni della mafia foggiana ai tempi di TikTok

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pluralità di sguardi e nuove narrazioni. Il ritorno dei clown - "Il clown è una figura affascinante e da riscoprire". quotidiano.net