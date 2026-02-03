Visita guidata | Soave e il suo castello

Durante una visita guidata, i partecipanti scoprono il cuore medievale di Soave e il suo castello. Le mura antiche, le torri e le porte ancora intatte raccontano storie di battaglie e di tempi passati. Passeggiando tra le vie, si respira l’atmosfera di un’epoca lontana, fatta di pietre e silenzio, ma anche di mistero e fascino.

Pochi luoghi al mondo respirano l'aria del Medioevo con l'intensità di Soave; parlano di stagioni medievali e di battaglie cruente le vecchie torri poste attorno alla massiccia cinta muraria, le porte solenni e ancora piene di mistero, le chiese edificate in solitudine, i campanili che tagliano il cielo e i monasteri che narrano la parabola di San Francesco e di San Domenico. E' un panorama di una bellezza che conquista il visitatore che si ritrova immerso nelle distese di campi coltivati a vigneti. Visiteremo assieme sia il Castello che svetta sul Monte Tenda che anche le vie, le piazze e i luoghi di culto del suggestivo borgo che sorge ai suoi piedi.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Soave Castello Sirmione: visita guidata al castello Scaligero Scopri la bellezza di Sirmione attraverso una visita guidata al suggestivo Castello Scaligero. Visita guidata al Castello Sforzesco di Milano: da Michelangelo agli Sforza Scopri il Castello Sforzesco di Milano attraverso una visita guidata che ripercorre la storia della città tra il Medioevo e il Rinascimento. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. A VIÚVA GRÁVIDA ia ser presa, até que o Duque mentiu: Ela carrega MEU herdeiro! Ultime notizie su Soave Castello Visita guidata: Soave e il suo castelloPochi luoghi al mondo respirano l'aria del Medioevo con l'intensità di Soave; parlano di stagioni medievali e di battaglie cruente le vecchie torri poste attorno alla massiccia cinta muraria, le porte ... veronasera.it ’Mosaico di notte’. Oggi visita guidata al Mar e tour nei monumenti UnescoNell’ambito dell’evento Mosaico di Notte, tutti i venerdì a partire da oggi e fino al 5 settembre, a Ravenna si svolgeranno varie iniziative. Sarà anche un’occasione per vivere il Mar, Museo d’Arte ... ilrestodelcarlino.it Storie d'Archivio: visita guidata all'Archivio Fotografico del Parco archeologico di Ostia antica, 12 febbraio 2026 ore 15 Vera memoria storica degli Scavi, fondato nel 1909 da Dante Vaglieri, l'Archivio Fotografico degli Scavi di Ostia racconta attraverso l - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.