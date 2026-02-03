Visita guidata | Soave e il suo castello

Durante una visita guidata, i partecipanti scoprono il cuore medievale di Soave e il suo castello. Le mura antiche, le torri e le porte ancora intatte raccontano storie di battaglie e di tempi passati. Passeggiando tra le vie, si respira l’atmosfera di un’epoca lontana, fatta di pietre e silenzio, ma anche di mistero e fascino.

Pochi luoghi al mondo respirano l'aria del Medioevo con l'intensità di Soave; parlano di stagioni medievali e di battaglie cruente le vecchie torri poste attorno alla massiccia cinta muraria, le porte solenni e ancora piene di mistero, le chiese edificate in solitudine, i campanili che tagliano il cielo e i monasteri che narrano la parabola di San Francesco e di San Domenico. E' un panorama di una bellezza che conquista il visitatore che si ritrova immerso nelle distese di campi coltivati a vigneti. Visiteremo assieme sia il Castello che svetta sul Monte Tenda che anche le vie, le piazze e i luoghi di culto del suggestivo borgo che sorge ai suoi piedi.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

