Passeggeri bloccati su nave Msc a Dubai la richiesta | Servono aggiornamenti dettagliati sul rientro in Italia

Passeggeri sulla nave Msc Euribia, ferma nel porto di Dubai dal 28 febbraio, chiedono aggiornamenti dettagliati sul loro rientro in Italia. La richiesta riguarda informazioni continue e tempestive sulla situazione e sui tempi di partenza, considerando il blocco causato dall’escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. La nave è stata fermata a causa dell’instabilità nella regione e i passeggeri desiderano sapere quando potranno tornare a casa.

A sollecitare la comunicazione di notizie "continue e tempestive" è l'associazione Codici, che sta raccogliendo le segnalazioni dei passeggeri a bordo. Intanto la compagnia avrebbe cancellato altre 3 crociere previste Fornire "aggiornamenti continui e tempestivi" in merito alla situazione della Msc Euribia, la nave da crociera che dal 28 febbraio si trova bloccata nel porto di Dubai, a causa dell'escalation nel conflitto che coinvolge Usa, Israele e Iran. A lanciare la richiesta è l'associazione dei consumatori Codici, che sta raccogliendo le segnalazioni dei passeggeri bloccati a bordo, "per fornire assistenza legale in vista del rientro in Italia".