Parteasy sigla l’accordo con il net center di Padova e diventa provider ufficiale ncc

Parteasy ha concluso un accordo con il Net Center di Padova, uno dei principali complessi direzionali della città, e ora si presenta come provider ufficiale per il servizio NCC. La collaborazione riguarda l'offerta di soluzioni di noleggio con conducente rivolte alle aziende e ai clienti del centro. La firma dell'accordo segna un passo importante per l'espansione dell'azienda nel settore dei servizi di mobilità.

Parteasy ha definito un accordo con il Net Center di Padova, uno dei più importanti complessi direzionali della città. L'intesa è stata sviluppata grazie alla collaborazione con Andrea Garbo, titolare dell'azienda DDG che amministra il condominio ed è founder di 1117 Srls, azienda che è stata.