Meta sigla un accordo con Amd sui chip per l’AI | cosa prevede

Meta ha firmato un accordo con Amd per acquistare 6 gigawatt di infrastrutture data center dotate di nuovi processori. La decisione deriva dalla necessità di migliorare le capacità di intelligenza artificiale e gestire grandi volumi di dati più rapidamente. L'intesa permette a Meta di potenziare la propria rete di server e accelerare i progetti dedicati all’AI. La partnership segnala un passo importante nella strategia di sviluppo tecnologico dell’azienda.

Meta Platforms ha stretto un accordo con Amd, multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, per l'acquisto di 6 gigawatt di infrastrutture data center basate sui nuovi processori dell'azienda. L'intesa, che si estenderà per cinque anni a partire dalla seconda metà del 2026, vale decine di miliardi di dollari per gigawatt (oltre 100 miliardi complessivi secondo alcune fonti), come ha dichiarato la ceo di Amd Lisa Su. L'accordo prevede anche l'assegnazione a Meta di warrant per acquistare fino a 160 milioni di azioni Amd, che matureranno al raggiungimento di specifici obiettivi tecnici e di prezzo del titolo.