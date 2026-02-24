Meta sigla accordo da 100 miliardi di dollari con Amd su microchip e intelligenza artificiale

Meta ha firmato un contratto da 100 miliardi di dollari con Amd, azienda americana specializzata in microchip. La causa principale riguarda l’approvvigionamento di componenti cruciali per le sue piattaforme di intelligenza artificiale e infrastrutture tecnologiche. Questa collaborazione mira a rafforzare la capacità di Meta di sviluppare nuove tecnologie e migliorare i servizi digitali. La firma rappresenta un passo importante nel settore dei semiconduttori e dell’innovazione.

Mega accordo per la fornitura di chip tra Meta e Amd, Advanced Micro Devices, società statunitense produttrice di chip. L’espansione della partnership tra le due società è finalizzata a potenziare l’infrastruttura di intelligenza artificiale di Amd. L’investimento della società madre di Facebook ammonta, secondo le stime del Wall Street Journal, a 100 miliardi di dollari. L’accordo prevede che Amd venda chip di intelligenza artificiale per un valore fino a 60 miliardi di dollari a Meta nell’arco di cinque anni, in un accordo che consente al proprietario di Facebook di acquistare fino al 10% della società produttrice di chip. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nvidia e OpenAI collaborano su intelligenza artificiale: nessun prestito da 100 miliardi in arrivoNvidia e OpenAI non collaborano più su un grande progetto di intelligenza artificiale. La sfida da 180 miliardi di dollari di Google per dominare l’Intelligenza artificialeAlphabet, la società madre di Google, sta preparando un investimento da 180 miliardi di dollari per l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di superare OpenAI e ChatGpt entro il 2026.