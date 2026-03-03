Parole e Volti il viaggio fotografico di Annalisa Vandelli sulla scia del diritto al voto a Castelvetro

Dal 8 marzo al 17 maggio, nella Sala civica Pake di Castelvetro, si terrà una mostra gratuita dedicata al progetto fotografico di Annalisa Vandelli. La mostra si intitola “Parole e Volti” e permette ai visitatori di esplorare un percorso che unisce immagini e narrazione, concentrandosi sul diritto al voto. La rassegna sarà aperta nei fine settimana e invita tutti a scoprire il lavoro della fotoreporter e scrittrice.

Dall'8 marzo al 17 maggio, nei fine settimana e con ingresso gratuito, la Sala civica Pake di via Cialdini 9 a Castelvetro accoglierà tutti coloro che desiderano conoscere e sperimentare il viaggio fotografico-narrativo di Annalisa Vandelli (fotoreporter e scrittrice) che si sviluppa in relazione con lo sguardo storico del fotografo Giuseppe Simonini, con le grafiche di Silvia Stanzani. Presente anche una sezione dedicata alle analisi legate al diritto di voto alle donne, con dati statistici delle varie elezioni dal 1946 ad oggi curati da Cecilia Zoboli.