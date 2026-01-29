Fatta per Asllani al Besiktas giocatore già in viaggio | dettagli e cifre del diritto di riscatto

Kristjan Asllani sta per lasciare l’Italia. Il centrocampista dell’Inter sta già viaggiando verso la Turchia, dove si unirà al Besiktas. Dopo un prestito breve al Torino, il giocatore ha accettato la proposta del club turco e si aspetta solo l’annuncio ufficiale. La trattativa si è conclusa con un diritto di riscatto che si aggira intorno a cifre precise, rendendo ormai certa la sua partenza.

È tutto definito per il futuro di Kristjan Asllani. Il centrocampista di proprietà dell’Inter lascerà nuovamente l’Italia: conclusa anzitempo l’esperienza in prestito al Torino, il classe 2002 è pronto a trasferirsi al Be?ikta?. A confermare l’operazione è Fabrizio Romano, che ha svelato tutti i dettagli dell’accordo. Asllani volerà a breve a Istanbul: l’intesa tra i club prevede un prestito con diritto di riscatto, non obbligatorio, fissato a 11 milioni di euro più bonus. I turchi pagheranno l’ingaggio del giocatore. Una soluzione che permette al Be?ikta? di valutare il giocatore nel corso della stagione e all’Inter di tenere aperta la porta per il futuro, senza rinunciare del tutto al controllo sul cartellino del centrocampista albanese.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

