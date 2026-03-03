Parco dei Sogni nel degrado è scontro

Il Parco dei Sogni, situato in via della Pace, è al centro di una disputa pubblica dopo che Andrea Paltrinieri, ex assessore di Vignola, ha dichiarato che l’area è diventata uno dei luoghi più degradati della città. Paltrinieri ha fatto questa affermazione in merito alle condizioni attuali del parco, che era stato realizzato dalla stessa giunta di cui faceva parte agli inizi degli anni duemila.

"Il Parco dei Sogni è diventato uno dei luoghi del degrado di questa città". La pubblica denuncia arriva da Andrea Paltrinieri, un ex assessore di Vignola che, agli inizi degli Anni Duemila, faceva parte di quella Giunta che realizzò tale area verde in via della Pace. "Inaugurato nella primavera 2003 – spiega Paltrinieri - doveva costituire il primo di una nuova tipologia di parchi urbani da realizzare a Vignola. Parchi di qualità, ciascuno con un tema caratterizzante. Per qualche anno il parco è risultato, in effetti, il più caratteristico di Vignola, con giochi a molla, grande dondola, casette in legno e l’unica fontana vignolese a misura di bambino, cioè azionabile con pulsante a piede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

