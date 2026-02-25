Faenza laghetto vicino al complesso Parco Verde | Un continuo viaggio nel degrado

Continua il viaggio nel degrado faentino, come denunciato da Andrea Monti, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, e Giovanna Fabbri, Responsabile del Forese Ravennate FdI. Questa volta l’attenzione si concentra su un’area che dovrebbe rappresentare un luogo di decoro e vivibilità, ma che oggi si presenta in condizioni decisamente critiche: il laghetto situato presso il complesso Parco Verde, in via Lesi. Dopo le devastanti alluvioni del 2023, che hanno colpito duramente la zona sommergendola con le acque del fiume Lamone, i residenti hanno affrontato mesi difficili, rimboccandosi le maniche per riportare il quartiere a una parvenza di normalità. Sacrifici, impegno e spirito di comunità hanno permesso di superare una fase drammatica. Tuttavia, oggi gli stessi cittadini si trovano nuovamente a fare i conti con una situazione inaccettabile. «I cittadini hanno già dato tanto dopo l’alluvione, dimostrando senso civico e attaccamento al territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Degrado vicino al parco: "Auto abbandonata da mesi, bivacchi notturni e rifiuti"Un lettore segnala un veicolo abbandonato da mesi in via Alfredo Badiali, accanto al supermercato Lidl.

Un cadavere affiora dal laghetto, choc al parco Pertini di AglianaQuesta mattina, al parco Pertini di Agliana, è stato rinvenuto un cadavere emerso dal laghetto.