L’ex sede della Rai realizzata da Gio Ponti riprende vita come hospice pediatrico nel polmone verde di Monza. Il Consorzio Villa Reale e Parco ha approvato l’accordo di partenariato con la Fondazione Morandi ETS per la concessione di 40 anni dell’ex centro di controllo Rai, progettato dallo studio Ponti-Fornaroli-Rosselli, per la sua riqualificazione e la successiva gestione. L’edificio ospiterà Domus Morandi - La Casa dei Sogni, un hospice pediatrico di eccellenza per cure palliative e terapie del dolore, oltre che la nuova sede della Fondazione. Con questo atto prende formalmente avvio la trasformazione di un capolavoro dell’architettura moderna, attualmente inutilizzato, in una casa accogliente e aperta al territorio, dove i bambini con patologie complesse e malattie inguaribili e le loro famiglie potranno trovare cura, sostegno, relazioni e serenità, in stretta collaborazione con la Fondazione Irccs San Gerardo di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Casa dei Sogni al Parco. Nell’ex Centro Rai l’hospice dei bambini

