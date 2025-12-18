Parco Agrisolare nuove opportunità per le imprese agricole con la Facility Pnrr
Il Parco Agrisolare, nuovo strumento del PNRR, apre interessanti opportunità per le imprese agricole italiane. Con 789 milioni di euro disponibili, questa misura promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici sui fabbricati rurali, favorendo sostenibilità e innovazione nel settore agricolo. Il decreto attuativo del 17 dicembre definisce le modalità operative, creando un contesto favorevole per investimenti green e sviluppo sostenibile.
Con la pubblicazione del decreto attuativo del 17 dicembre, il Ministero dell’Agricoltura ha definito il quadro operativo della nuova Facility “Parco Agrisolare”, misura Pnrr che mette a disposizione 789 milioni di euro per sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici sui fabbricati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
