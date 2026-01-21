Ministero agricoltura | 789 milioni di euro per il fotovoltaico

Il Ministero dell'Agricoltura ha annunciato un investimento di 789 milioni di euro destinati al settore fotovoltaico. Questi fondi saranno concessi come contributi a fondo perduto per sostenere progetti selezionati tramite bandi pubblici. L’obiettivo è promuovere l’uso di energie rinnovabili e favorire lo sviluppo sostenibile nel settore agricolo, contribuendo alla transizione ecologica del Paese.

Il Ministero dell’Agricoltura ha stanziato altri 789 milioni di euro per sostenere la realizzazione dei cosiddetti parchi agrisolari, impianti fotovoltaici da installare sui tetti e sulle strutture produttive delle aziende agricole e agroindustriali, senza consumo di nuovo suolo. Le risorse sono previste dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2025 e rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella missione dedicata alla transizione ecologica. (soldi in prestito che devono essere restituiti, ndr) L’obiettivo è duplice: ridurre i costi energetici per le imprese e accelerare la produzione di energia rinnovabile nel settore primario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

