Parcheggio ex Mof sotto assedio i ladri portano via le ruote e lasciano la macchina sui mattoni

Nel parcheggio ex Mof, tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, si sono verificati diversi episodi di furto. Durante la notte, i ladri hanno rotto i vetri di alcune auto e tentato di portare via gli oggetti all’interno. La domenica pomeriggio, alcuni malviventi sono tornati a colpire, portando via le ruote di un veicolo e lasciandolo sopra i mattoni.

Parcheggio ex Mof sotto assedio dei ladri. Dopo le spaccate dei vetri e i tentativi di furti della notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, nel tardo pomeriggio della stessa domenica i ladri sono tornati a colpire. Questa volta, hanno rubato due ruote – con tanto di cerchi in lega e dadi.