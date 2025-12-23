Spaccata in gioielleria a Torino | ladri entrano lasciano una macchina davanti al negozio e scappano
A Torino, una gioielleria ha subito un furto con spaccata nella notte tra ieri e oggi, 23 dicembre, in uno dei periodi con più viavai di clienti dell’anno grazie alle compere natalizie. Si tratta della Scaletta Gioielli di corso Sebastopoli 198, all’incrocio con via Gradisca. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Furto choc in un negozio in pieno giorno a Torino Pozzo Strada, i ladri prendono a martellate la vetrina e scappano con gli orologi
Leggi anche: “Spaccata”, ladri via con abbigliamento. Ed è la terza volta allo stesso negozio
La banda della Panda colpisce ancora, gioiellerie saccheggiate a Roma e a Marino; Su una Porsche rubata tentano la spaccata in gioielleria. Presa di mira anche un’azienda; Fiat Panda contro la serranda di Mediaworld: banda di ladri in fuga con il bottino.
Spaccata in gioielleria: ladri messi in fuga dai cittadini - Ladri in azione in centro a Scandiano nel negozio ‘Iotti Gioielli’ in via Vittorio Tognoli: i malviventi hanno agito ai danni dell’attività di vendita di scarpe, borse e pelletteria. ilrestodelcarlino.it
Il video del furto con spaccata in un negozio di Torino, bottino da oltre 20mila euro in capi firmati - Una spaccata spettacolare nel centro di Torino è costata cara a una banda di ladri di origine nordafricana, di età compresa tra i 27 e i 34 anni. blitzquotidiano.it
Furto con spaccata e bottino da oltre 20mila euro in capi firmati, il video che inchioda i ladri - Si erano serviti di un’auto rubata come ariete per sfondare la vetrina di un negozio nel centro di Torino, in via Andrea Doria, portando via 72 capi d’abbigliamento dal valore di circa 20. leggo.it
In 4 su una Porsche rubata tentano la spaccata in gioielleria. Il giorno prima presa di mira un’azienda - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.