Paramount rassicura sul futuro di HBO | Non ci saranno cambiamenti

Paramount ha confermato che non ci saranno cambiamenti riguardo a HBO, rassicurando gli utenti sul futuro del servizio. Dopo l’annuncio dell’accordo che porta all’acquisizione di Warner Bros Discovery, David Ellison ha spiegato quali sono i piani per la tv via cavo. La comunicazione si concentra sulla stabilità del marchio e sulla continuità delle attività.

David Ellison ha svelato quali sono i piani per la tv via cavo dopo l'accordo che porta all'acquisizione di Warner Bros Discovery. L'accordo tra Warner Bros Discovery e Paramount Skydance non dovrebbe avere conseguenze sul futuro di HBO. A rivelarlo è stato il CEO di Paramount, David Ellison, svelando il suo approccio alla gestione della tv via cavo che ha segnato importanti pagine della storia del piccolo schermo con i suoi contenuti. Ellison ha ammesso senza particolari giri di parole: "HBO dovrebbe rimanere HBO". Il CEO di Paramount ha inoltre lodato il lavoro compiuto da Casey Bloys, responsabile dei film e delle serie targate HBO e HBO Max, tra cui successi come gli spinoff della serie cult Il trono di spade, The White Lotus e The Last of Us.