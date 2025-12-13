Borghi Lega | Sul decreto armi ci attendiamo dei cambiamenti ma il governo non rischia

Il deputato Borghi della Lega commenta l'atteggiamento del governo sul decreto armi, sottolineando la volontà di apportare cambiamenti senza rischiare troppo. La posizione del partito rimane fedele al sostegno alle decisioni governative, pur mantenendo la volontà di proporre modifiche rispetto alle precedenti versioni del decreto.

“In merito a un eventuale rinnovo del decreto per l'invio di armi all'Ucraina la posizione della Lega è molto semplice: abbiamo sempre appoggiato le decisioni del Governo senza rinunciare a esprimere le nostre idee e, come detto già l'anno scorso, la Lega non voterà una semplice ennesima riproposizione del vecchio decreto armi. Ci attendiamo un cambiamento che ravvisi una discontinuità che tenga conto della situazione attuale e dei negoziati in corso". A ribadirlo il senatore della Lega Claudio Borghi. Detto ciò, l'esponente del Carroccio chiarisce come tale presa di posizione non avrà alcuna conseguenza per quanto riguarda gli equilibri nella coalizione di maggioranza. Iltempo.it

