HBO Max e Paramount Plus stanno per unire le forze in un’unica piattaforma, annuncio che segue la chiusura della fusione tra Warner Bros e altri enti. Questa mossa di consolidamento interessa gli utenti di entrambi i servizi, che presto dovranno adattarsi a un nuovo modello di abbonamento e a una gamma di contenuti condivisi. La fusione tra le due piattaforme dovrebbe essere completata nel prossimo futuro.

un’analisi sintetica mette in evidenza una manovra di consolidamento nel panorama streaming: l’intenzione di unire Paramount Plus e HBO Max in una piattaforma unica, da lanciare dopo la chiusura della fusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance. la mossa punta a superare i 200 milioni di abbonati diretti e a rafforzare la capacità competitiva contro i principali attori del settore, mantenendo HBO come marchio distinto e autonomo. la proposta prevede la unificazione delle librerie di contenuti di Paramount Plus e HBO Max in una piattaforma comune, collocata all’interno del portafoglio di Paramount Skydance. l’iniziativa è guidata dall’esigenza di ampliare la scala operativa e di offrire un catalogo integrato che possa competere con i colossi mondiali del settore. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Hbo max e paramount plus si uniscono: cosa cambia per gli abbonati

Leggi anche: HBO Max in Italia e Sky perde l’esclusiva. Serie, Film e Sport: cambia per gli abbonati? Tutto quello che c’è da sapere!

HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio: cosa cambia per Sky e quanto costa l’abbonamentoIl 13 gennaio 2026 segna una data cruciale per il panorama dello streaming italiano: debutta HBO Max, la piattaforma di Warner Bros Discovery che...

Approfondimenti e contenuti su Hbo.

Temi più discussi: Paramount si prende Warner Bros, Netflix molla la presa; Finisce la saga Warner Bros: vince Paramount ma serve ok antitrust; Paramount offre 111 miliardi e vince la gara per Warner Bros Discovery. Netflix non rilancia; Netflix si ritira, Paramount acquisisce Warner Bros Discovery: cosa cambia per cinema, streaming e tv.

HBO Max e Paramount+ in un’unica piattaforma? Ecco quale sarebbe il pianoL'amministratore delegato di Paramount avrebbe confermato l'intenzione di fondere in una sola piattaforma HBO Max e Paramount+. hynerd.it

Paramount si prende Warner Bros, Netflix molla la presaParamount Skydance Psky è uscito vittorioso dalla guerra di offerte per Warner Bros. Discovery Wbd dopo che Netflix ha dichiarato che non avrebbe eguagliato l'ultima offerta della società guidata da ... milanofinanza.it

Paramount+ e HBO Max su un'unica piattaforma Questa è l'intenzione di David Ellison, CEO di Paramount, se Paramount completerà l'acquisto di Warner Bros. Discovery. HBO deve poter operare in modo indipendente, ha dichiarato oggi durante una call co - facebook.com facebook

Ho intervistato Marco Bellocchio, e abbiamo parlato di Portobello, disponibile su HBO Max, del lavoro che fa con gli attori, dell'amore che prova per il teatro, di Sbatti il mostro in prima pagina e dell'importanza del tempo. E poi abbiamo parlato di politica - quell x.com