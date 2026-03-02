Hbo max e paramount plus si uniscono | cosa cambia per gli abbonati

HBO Max e Paramount Plus stanno per unire le forze in un’unica piattaforma, annuncio che segue la chiusura della fusione tra Warner Bros e altri enti. Questa mossa di consolidamento interessa gli utenti di entrambi i servizi, che presto dovranno adattarsi a un nuovo modello di abbonamento e a una gamma di contenuti condivisi. La fusione tra le due piattaforme dovrebbe essere completata nel prossimo futuro.

un’analisi sintetica mette in evidenza una manovra di consolidamento nel panorama streaming: l’intenzione di unire Paramount Plus e HBO Max in una piattaforma unica, da lanciare dopo la chiusura della fusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance. la mossa punta a superare i 200 milioni di abbonati diretti e a rafforzare la capacità competitiva contro i principali attori del settore, mantenendo HBO come marchio distinto e autonomo. la proposta prevede la unificazione delle librerie di contenuti di Paramount Plus e HBO Max in una piattaforma comune, collocata all’interno del portafoglio di Paramount Skydance. l’iniziativa è guidata dall’esigenza di ampliare la scala operativa e di offrire un catalogo integrato che possa competere con i colossi mondiali del settore. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

