Paralimpiadi vicine | non tutte le squadre sono già in Europa

Le Paralimpiadi 2026 si avvicinano e i preparativi sono in corso, con alcuni team già arrivati in Europa mentre altri ancora non sono presenti. I Giochi paralimpici inizieranno venerdì 6 marzo e il Comitato organizzatore invita alla calma, anche se si registrano alcune preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. La competizione si svolgerà tra poco più di una settimana.

OLIMPIADI 2026. Da venerdì 6 marzo i Giochi paralimpici. Il Comitato invita alla serenità ma c'è preoccupazione. Sicurezza, spostamenti, logistica. Sono questi gli argomenti principali sul tavolo in vista delle Paralimpiadi, al via venerdì 6 marzo con la Cerimonia d'apertura organizzata all'Arena di Verona. La situazione in Medio Oriente viene «monitorata attentamente» dal Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) che punta a garantire «Giochi sicuri, protetti e spettacolari». Ma il Cip (Comitato italiano), per voce del presidente Marco Giunio De Sanctis in un'intervista all'Ansa, evidenzia i «danni evidenti e rilevanti» causati dall'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran.