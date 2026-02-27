L'Europa si prepara a vivere una notte di grandi sfide con tutte e nove le squadre inglesi qualificate agli ottavi di finale. La competizione si svolge tra squadre provenienti da diversi paesi, con incontri che vedono protagonisti club di varia provenienza. Le partite si giocano in diverse città europee e rappresentano un momento importante per il calcio continentale.

Roma, 27 febbraio 2026 – Il calcio inglese domina l'Europa, ancora una volta. Da anni ormai la Premier League è il miglior campionato del vecchio continente insieme alla Liga: l'Inghilterra è la meta dei calciatori in cerca di affermazione e le squadre ogni sessione di calciomercato spendono cifre esorbitanti per rinforzarsi. Un esempio può essere certamente il Liverpool, che nella scorsa sessione estiva di trasferimenti ha speso quasi 500 milioni di euro. Ieri si sono chiusi i playoff della Champions League, dell'Europa League e della Conference League e oggi, con i sorteggi, si è completato il quadro degli ottavi di finale. Ciò che balza all'occhio è il numero di squadre inglesi presenti nei tre tabelloni: nove, ossia tutte quelle presenti ai nastri di partenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'Europa ai piedi della Premier, tutte e 9 le squadre agli ottavi di finale

Impresa Atalanta, delusione Juventus, crollo Inter: ecco tutte le squadre qualificate agli ottavi di Champions LeagueMentre una parte dell’Italia palpitava per Sanremo (più o meno), l’altra si è goduta due serate di calcio europeo ad alta tensione, con tre squadre...

Europa League, Roma agli ottavi se...: tutte le combinazioniArrivati all'ultima giornata della fase a campionato i giallorossi si trovano al sesto posto della classifica.

