Il campione pronto per le Paralimpiadi Luchini brilla in Coppa del Mondo Un argento aspettando i Giochi

Tra poche settimane, Jacopo Luchini si prepara a debuttare alle Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026. È il suo terzo grande appuntamento paralimpico, e il campione si sta allenando duramente per essere pronto. Nel frattempo, si è messo in mostra in Coppa del Mondo, dove ha ottenuto un brillante risultato e si è portato a casa un argento. La sua attenzione ora è tutta rivolta ai Giochi, dove punta in alto.

Tra poche settimane, Jacopo Luchini debutterà alle Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026, per quello che sarà il terzo appuntamento paralimpico della sua carriera. Intanto, per non perdere l'abitudine, nei giorni scorsi ha conquistato una medaglia d'argento in Svizzera: sulle nevi di Lenk, teatro della gara di tappa di Coppa del Mondo, lo snowboarder di Montemurlo è arrivato secondo nella categoria "SB-UL", alle spalle del cinese Pengyao Wang. E può così prepararsi a Milano e Cortina, per un appuntamento che non vuole assolutamente mancare. Già, perché nonostante le numerose vittorie internazionali, per completare un palmarès già adesso ricchissimo manca solo una medaglia dei Giochi: l'atleta classe 1990 aveva già gareggiato a Pyeongchang 2018 e a Pechino 2022, ma in nessuno dei due casi (pur andandoci molto vicino) era incredibilmente riuscito a salire sul podio.

