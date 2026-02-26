Due giorni fa la Fiamma Paralimpica è stata accesa a Stoke Mandeville (nel Regno Unito) ed è arrivata a Torino: ieri ha attraversato Milano, oggi sarà la volta di Roma ed il viaggio culminerà (passando per Bolzano, Bari, Trento, Trieste, Napoli, Cortina, Bologna, Venezia e Padova) a Verona il prossimo 6 marzo, quando inizierà la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano e Cortina. La Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici ha presentato pochi giorni fa la squadra italiana composta da 42 atleti, che si cimenteranno nelle varie discipline e nelle varie specialità sino al 15 marzo (termine dei Giochi). E tra chi sogna una medaglia olimpica, meglio se del metallo più pregiato, c’è anche Jacopo Luchini: lo snowboarder di Montemurlo vuole a tutti i costi sfatare un tabù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paralimpiadi, fiamma accesa: Luchini scalpita

Il campione pronto per le Paralimpiadi. Luchini brilla in Coppa del Mondo. Un argento aspettando i GiochiTra poche settimane, Jacopo Luchini debutterà alle Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026, per quello che sarà il terzo appuntamento paralimpico della...

Milano Cortina 2026, accesa a Stoke Mandeville la Fiamma ParalimpicaPartito il percorso di 11 giorni nel Nord Italia fino alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi, a Verona, il 6 marzo La Fiamma Paralimpica di...

Argomenti discussi: Paralimpiadi, fiamma accesa: Luchini scalpita.

Paralimpiadi, la fiamma in città. Il sindaco: Braciere? Io voto per il museo Scienza e Tecnologia«Io voto per il museo della Scienza e Tecnologia». A tracciare il destino del braciere olimpico è il sindaco Beppe Sala che, in attesa che torni a riaccendersi all’Arco della Pace per le Paralimpiadi, ... milano.repubblica.it

Paralimpiadi, la fiamma arrivata in piazza Duomo: acceso il braciereLa Fiamma Paralimpica è arrivata in piazza Duomo per l'accensione del braciere, in occasione del passaggio della fiaccola a Milano. La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 è stata accesa ieri a S ... video.corriere.it