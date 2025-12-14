Con coraggio si è opposto a una pesante richiesta estorsiva non si è sottomesso alla Scu

Un imprenditore di Brindisi ha dimostrato grande coraggio opponendosi a una richiesta estorsiva proveniente dalla Sacra Corona Unita. La sua scelta di resistere alle pressioni criminali rappresenta un significativo atto di coraggio e di difesa della legalità, in un contesto spesso minacciato dall'illegalità e dalla paura.

BRINDISI - L'imprenditore taglieggiato “con coraggio si è opposto a una pesante richiesta estorsiva, rifiutandosi di sottomettersi alla Sacra Corona Unita”. Queste parole sono contenute nelle 154 pagine di motivazioni relative alla sentenza di un tentativo estorsivo sventato “in diretta” dalla. Brindisireport.it

