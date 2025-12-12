Da luglio dazi Ue di 3 euro ai mini-pacchi da Shein e Temu | ecco cosa comporta

Da luglio, l’Unione Europea ha introdotto dazi di 3 euro sui mini-pacchi provenienti da piattaforme cinesi come Shein e Temu, per limitare l’afflusso di piccoli ordini e garantire una maggiore regolamentazione delle importazioni online. Questa misura mira a contrastare il crescente volume di pacchi di dimensioni ridotte che attraversano le frontiere europee.

Arrivano i dazi per arginare il diluvio di mini-pacchi in ingresso nell'Ue soprattutto con gli ordini su piattaforme cinesi online come Shein e Temu. In attesa della più vasta rivoluzione alle dogane europee dal 2028, i ministri dell'Economia dei 27 hanno concordato all'Ecofin di far scattare dal luglio prossimo un dazio doganale fisso temporaneo di 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro di valore.

