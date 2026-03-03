Paolo Rizzardini il bellunese preoccupato per la sua famiglia a Dubai | Mia moglie e i miei figli sono lì io non riesco a rientrare da Barcellona

Un uomo di Belluno esprime la propria preoccupazione per la famiglia che si trova a Dubai, mentre si trova a Barcellona e non riesce a tornare indietro. La moglie e i figli sono nelle loro abitazioni, dove i vetri tremano a causa di quanto sta succedendo. La sua testimonianza evidenzia la sensazione di impotenza di fronte alla situazione.

BELLUNO - «Ci si sente in una condizione di totale impotenza. I miei figli spaventati perché tremano i vetri di casa. Non poter essere con loro, non averlo potuto prevedere, non sapere quando potrò tornare». Paolo Rizzardini parla da Barcellona. La sua famiglia è a Dubai. La moglie Olga, catalana di Girona, i figli Emma e Bruno, 6 e 3 anni d’età. Bellunese di Cesiomaggiore, 47 anni, diploma di geometra a Feltre e laureato in ingegneria a Padova, Rizzardini lavora per il gruppo internazionale Mondia con sede a Dubai. Un manager abituato a “vivere” il mondo, esperienze a Milano, Kuala Lampur, Belgrado. La scorsa settimana era a Madrid, nel weekend ha raggiunto Barcellona per il Mobile world congress, la più importante fiera al mondo per la telefonia mobile. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

