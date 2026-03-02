Crosetto |  A Dubai dopo mia valutazione Avrò sbagliato come ministro e chiedo scusa ma lì c' erano i miei figli

Il ministro della Difesa ha dichiarato di essere stato a Dubai dopo aver valutato la situazione, ammettendo di aver commesso degli errori nel ruolo di ministro e di aver chiesto scusa. Ha spiegato che si trovava in quella località perché i suoi figli erano lì. Il ministro degli Esteri, Tajani, ha riferito le sue considerazioni alle commissioni parlamentari in merito alla vicenda.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello degli Esteri Antonio Tajani sono intervenuti in Parlamento per fornire il quadro della situazione sulla guerra. In apertura di seduta Tajani ha chiarito la genesi del conflitto, di cui sono stati informati «ad aerei decollati»: «Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. Le rappresaglie contro Paesi Golfo inaccettabili e ingiustificate». E Crosetto ha dichiarato: «Il mio viaggio a Dubai?. L'ho reso pubblico io che sono andato a Dubai e rimanere bloccato è stata una mia scelta. Ma ho scelto di restare a Dubai, avrò sbagliato come ministro e chiedo scusa, perché avevo i miei due figli e volevo stare lì». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

