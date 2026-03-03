Paolo Mendico quattro compagni di classe indagati per stalking | cosa cambia adesso

Il 14enne residente a Santi Cosma e Damiano si è suicidato il 11 settembre 2025, poche ore prima di tornare a scuola. Quattro compagni di classe sono stati indagati per stalking in relazione a questa vicenda. La notizia ha suscitato grande attenzione, facendo emergere la drammatica realtà di un ragazzo che ha scelto di non tornare tra i banchi.

C’è una data che pesa come un macigno: l’11 settembre 2025. Quel mattino, poche ore prima del rientro tra i banchi, Paolo Mendico, 14 anni, residente a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si è tolto la vita nella sua cameretta. Secondo quanto emerge dagli atti, prima di farlo potrebbe aver ricevuto ulteriori messaggi offensivi da qualche compagno di classe. A distanza di quasi sei mesi, la vicenda compie un passo giudiziario inatteso: la Procura dei Minori di Roma ha iscritto nel registro degli indagati quattro compagni di Paolo, oggi tra i 16 e i 17 anni, con l’ipotesi di reato di stalking, ovvero gli “atti persecutori” previsti dall’articolo 612 del codice penale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalking: cosa cambia adesso Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalkingQuattro compagni di classe sono indagati in relazione alla morte di Paolo Mendico. Paolo Mendico morto suicida a 14 anni: quattro compagni di classe indagati per stalkingLa procura dei minori ha iscritto sul registro degli indagati quattro compagni di classe di Paolo Mendico con l'ipotesi di reato di stalking. Tutti gli aggiornamenti su Paolo Mendico Temi più discussi: Paolo suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking: Deriso e insultato a scuola; Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalking; Tragedia di Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalking; Latina, suicidio del 14enne Paolo Mendico: quattro compagni di classe indagati per stalking. Paolo Mendico: indagati quattro compagni di classe del 14enne morto suicida a LatinaQuattro compagni di classe di Paolo Mendico, il 14enne morto suicida a Latina, sono stati inscritti nel registro degli indagati ... notizie.it Paolo Mendico suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking: «Deriso e insultato a scuola»LATINA - Prima di togliersi la vita nella sua cameretta, poche ore prima dell'inizio della scuola, Paolo Mendico potrebbe aver ricevuto messaggi offensivi da qualche suo compagno di ... ilgazzettino.it C’è una nuova pagina nella terribile storia del suicidio del 14enne Paolo Mendico. E questa volta potrebbe trattarsi di una svolta. La Procura per i minorenni di Roma ha infatti aperto un’indagine per stalking nei confronti di 4 compagni di classe del 14enne di - facebook.com facebook Paolo Mendico suicida a scuola a 14 anni, indagati 4 compagni di classe per stalking: “Insulti ripetuti” x.com