Paolo Mendico l' umiliazione della prof in classe | Non puoi permetterti il doposcuola? I racconti nel diario Sospese due docenti

La vicenda di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che lo scorso settembre si è tolto la vita, ha suscitato molte riflessioni. Recentemente, sono emersi dettagli sulle difficoltà incontrate in ambito scolastico, tra cui un episodio di umiliazione da parte di alcuni insegnanti. La vicenda ha portato alla sospensione di due docenti e riaccende il dibattito sulla tutela del benessere degli studenti e sul ruolo della scuola.

La vicenda di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita lo scorso settembre, continua a far discutere. La sospensione per tre giorni della preside dirigente scolastica Gina Antonetti dell'IIS Pacinotti di Fondi, scuola frequentata dal giovane, ha creato una polemica tra chi la difende (i sindacati) e chi chiedeva un provvedimento più duro come il licenziamento (la famiglia di Paolo). Dopo di lei, è toccato a due docenti, la vicepreside e la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano dell'Istituto superiore Pacinotti di Fondi. La contestazione degli addebiti - riferisce all'ANSA il sindacato DirigentiScuola - è stata mandata alla preside prima dell'inizio della visita ispettiva, poche ore dopo il fatto, mentre alle due insegnanti è arrivata a ottobre, dopo l'accertamento ispettivo. 🔗 Leggi su Leggo.it

