Paolo Mendico sospesa la preside della sua scuola ma nei diari del ragazzo tutta l’umiliazione subita in classe

Paolo Mendico, preside sospesa, è al centro di un caso che coinvolge anche la vita di un giovane studente di Santi Cosma e Damiano. La sua tragica morte, avvenuta l’11 settembre scorso, ha suscitato molte domande sulla scuola e sul benessere degli studenti. Nei diari del ragazzo emergono dettagli sulla difficile esperienza di umiliazione vissuta in classe, portando alla luce problematiche ancora da affrontare.

La tragica morte di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi Cosma e Damiano che si tolse la vita l’11 settembre scorso alla vigilia del primo giorno di scuola, continua a sollevare interrogativi dolorosi e a portare alla luce particolari inquietanti. Mentre sono ancora in corso le indagini penali per istigazione al suicidio, sul fronte delle ispezioni ministeriali si arriva a un primo esito concreto: Gina Antonetti, la dirigente scolastica dell’Itis Pacinotti di Fondi dove Paolo frequentava una sede distaccata, è stata sospesa dal servizio per tre giorni. La sanzione disciplinare ha suscitato immediate critiche da parte della Flc Cgil. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Paolo Mendico, sospesa la preside della sua scuola, ma nei diari del ragazzo, tutta l’umiliazione subita in classe I particolari drammatici emersi dai diari di Paolo Mendico, suicida a 14 anni: «Bullizzato anche dalla prof». Sospesa la presideEmergono dettagli inquietanti dai diari di Paolo Mendico, ragazzo di 14 anni suicida, tra cui episodi di bullismo, anche da parte di una docente. Paolo Mendico suicida a 14 anni per bullismo, la preside della scuola sospesa per 3 giorniUna studentessa di 14 anni si è tolta la vita a causa di episodi di bullismo, suscitando attenzione sulla gestione delle situazioni di disagio scolastico. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Paolo Mendico, sospesa la preside. Il diario, l'analisi della grafologa e i segnali d'allarme: cosa non torna; Paolo Mendico suicida a 14 anni, i tormenti nel diario segreto: Anche la prof mi bullizza. Suicidio Paolo Mendico, sospesa per tre giorni la preside della scuolaLa dirigente scolastica dell'Istituto Pacinotti di Fondi ha ricevuto tre giorni di sospensione dal servizio a conclusione del procedimento avviato nei suoi confronti dopo il suicidio d el 15enne. Crit ... tg24.sky.it Caso Paolo Mendico, sospesa la preside del Pacinotti. Nei diari del 14enne: Umiliato dalla prof davanti alla classeI diari di Paolo Mendico, morto a 14 anni, restituiscono il racconto di un disagio profondo maturato anche a scuola. Intanto arriva la sospensione della preside del Pacinotti: i nuovi dettagli. gay.it Suicida a 14 anni per bullismo, sospesa per tre giorni la preside della scuola di Paolo Mendico x.com Suicidio Paolo Mendico (14 anni): tre giorni di sospensione per la dirigente scolastica. Il sindacato attacca il Ministero dell'Istruzione - facebook.com facebook

