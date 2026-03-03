Paolo Mendico morto suicida a 14 anni | quattro compagni di classe indagati per stalking

Quattro ragazzi di 14 anni, compagni di classe di Paolo Mendico, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di stalking. Paolo Mendico, giovane di 14 anni, è stato trovato morto suicida, e ora le autorità stanno indagando sui comportamenti dei suoi coetanei. La procura dei minori ha avviato le indagini per fare chiarezza sui fatti.

La procura dei minori ha iscritto sul registro degli indagati quattro compagni di classe di Paolo Mendico con l'ipotesi di reato di stalking. L'obiettivo è verificare se abbiano mandato messaggi offensivi al 14enne prima del suicidio.