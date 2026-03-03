morte paolo mendico quattro studenti indagati per stalking

Quattro studenti sono stati iscritti nel registro degli indagati per stalking nel procedimento riguardante il suicidio di un ragazzo di 14 anni, avvenuto l’11 settembre 2025 nella sua stanza a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. La vicenda ha portato a un'indagine approfondita sulla dinamica degli eventi che hanno coinvolto il giovane prima della tragica decisione.

Svolta investigativa sul suicidio di Paolo Mendico, lo studente di 14 anni originario di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che l’11 settembre 2025 si è tolto la vita nella sua stanza. Due i filoni aperti: quello della Procura di Cassino e quello della Procura per i minorenni di Roma. L’attenzione dei magistrati minorili si concentra sul comportamento di alcuni studenti, che avrebbero preso di mira il ragazzo con prese in giro e messaggi offensivi. Quattro adolescenti, oggi tra i 16 e i 17 anni, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di atti persecutori, perché secondo l’accusa avrebbero messo in atto insulti, derisioni e minacce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalkingQuattro compagni di classe sono indagati in relazione alla morte di Paolo Mendico.

