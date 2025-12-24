Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 23 dicembre ecco che nel regio di Stefano De Martino, dei pacchi e del Dottore fa irruzione Micol, concorrente proveniente dalla Valle d’Aosta. Prima di iniziare la sua avventura, si è presentata al conduttore e al pubblico di Rai 1 con queste parole: "Da Emaville, sono una poliziotta". Al suo fianco in studio c’era il marito Giuseppe, scelto come accompagnatore. Dopo una sfida lunga e ricca di colpi di scena contro il dottore Pasquale Romano, Micol ha concluso la partita portando a casa 100mila euro, conquistati grazie alla scelta vincente alla Regione Fortunata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Micol sbanca alla Regione Fortunata? Ma... a fine puntata esplode il caos

Leggi anche: Micol ad Affari Tuoi rinuncia a 20mila euro, rischia tutto alla Regione Fortunata e vince: il clamoroso finale

Leggi anche: Ad Affari Tuoi Mauro sbaglia predizione e sceglie Gennarino, ma c’è speranza: cosa è successo alla Regione Fortunata

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Giulia sbanca Affari Tuoi con il numero del nonno: il finale con due pacchi da “soldi sicuri”; Affari Tuoi, Micol sbanca alla Regione Fortunata? Ma... a fine puntata esplode il caos; Affari Tuoi, la poliziotta Micol sbanca alla Regione Fortunata pensando al fratello che non c’è più; Piazza Affari, 29 titoli in fuga: ecco cosa sta succedendo | .it.

Affari Tuoi, la poliziotta Micol sbanca alla Regione Fortunata pensando al fratello che non c’è più - Micol punta tutto sulla Calabria, raccontando del fratello deceduto e delle estati di gioventù trascorse a Belvedere Marittimo ... ilsipontino.net

Affari Tuoi, Martina vince 100 mila con la regione fortunata ma non è come sembra - Micol vince 100mila euro ad Affari Tuoi, ma tra tasse, gettoni d’oro e costi di conversione il premio netto scende ... quifinanza.it