Micol ad Affari Tuoi rinuncia a 20mila euro rischia tutto alla Regione Fortunata e vince | il clamoroso finale

23 dic 2025

Durante la puntata di Affari Tuoi, Micol dalla Valle d'Aosta ha deciso di rinunciare a un premio di 20mila euro, rischiando tutto. La sua scelta ha portato a un esito inaspettato: ha infatti portato a casa 100mila euro, dimostrando coraggio e determinazione. Questa vicenda rimarca come, talvolta, le decisioni più rischiose possano portare a risultati sorprendenti.

Micol della Valle d'Aosta questa sera ad Affari Tuoi è tornata a casa con 100mila euro dopo aver rinunciato al suo pacco da 20mila euro. Spinta dal suo istinto, ha indovinato la Regione Fortunata della serata, la Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

