Chivu non ha dubbi sulla lotta allo scudetto | Favorita? Vi spiego Presa in considerazione anche la Juventus di Spalletti!

In vista della corsa allo scudetto, Cristian Chivu ha espresso il suo punto di vista sulla favorita, spiegando le dinamiche della battaglia in vetta e rispondendo alle critiche esterne con un tono sobrio e riflessivo. La sua analisi include anche la Juventus di Spalletti, sottolineando l’equilibrio tra le squadre e le sfide che attendono il campionato. Un intervento che invita a un'analisi più articolata e meno superficiale della competizione.

Chivu, in conferenza stampa, ha analizzato l’equilibrio in vetta e risponde alle critiche con sarcasmo sulla percezione esterna. Il clima attorno alla vetta della Serie A si surriscalda e Cristian Chivu sceglie la via dell’ironia tagliente per disinnescare le crescenti tensioni mediatiche. In una conferenza stampa dai toni accesi, il tecnico ha offerto una lettura spiazzante delle dinamiche che circondano il calcio giocato, rispondendo a tono a chi gli chiedeva del suo stato d’animo attuale. Tutto questo nella conferenza stampa di introduzione del match di domani sera contro il Bologna. Chivu e le favorite allo scudetto: cos’ha detto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chivu non ha dubbi sulla lotta allo scudetto: «Favorita? Vi spiego». Presa in considerazione anche la Juventus di Spalletti! Leggi anche: Capello sulla lotta scudetto: «L’Inter è la favorita, vi spiego il perché» Leggi anche: Careca non ha dubbi sulla lotta allo scudetto: «Ce ne sono 4 che lo contenderanno». Poi il commento sulla Juve di Spalletti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scudetto, Zola: «L'Inter è la più forte ma io dico Napoli. Nazionale? Non può permetterselo la Storia del nostro calcio. E su Gasperini...»; GdS - Atalanta-Inter, i dubbi di Chivu sono a centrocampo: probabile e ballottaggi; Biasin non ha dubbi: Napoli è diventata grande, menomale che esiste Conte!; De Paola non ha dubbi | L’Inter è uscita dalla Supercoppa ma è una squadra che crescerà sempre più! Contro l’Atalanta…. Chivu l’indifferente, diversamente Mourinho: quante storie tese tra Cristian e Conte - Dal rumore dei nemici di José alle cose “che lasciano certi odori” il passo non è poi così lontano. tuttosport.com

Chivu indispettito con Diletta Leotta dopo la sconfitta nel derby: “Non posso fare cambi?” - Perché Cristian Chivu ha sostituito Lautaro Martínez a poco meno di mezz'ora dal fischio finale di Inter- fanpage.it

Scudetto, Zola: «L'Inter è la più forte ma io dico Napoli. Nazionale? Non può permetterselo la Storia del nostro calcio. E su Gasperini...» - Gianfranco Zola, leggenda del calcio italiano, e non solo, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha dato il suo punto di vista sulla stagione appena conclusa e sul ... msn.com

L'Inter sta andando molto forte per Cancelo: i nerazzurri non hanno dubbi, c'è anche l'approvazione di Chivu. Se il portoghese non dovesse arrivare, sarebbe una scelta del giocatore. Non si vuole portare l'operazione alla lunga, il club vuole risposte - facebook.com facebook

''Ve lo garantisco, l' #Inter non ha dubbi: c'è anche l'approvazione di Chivu, l'Inter vuole fare #Cancelo quanto prima'' Queste le parole di Fabrizio Romano: ci prepariamo ad un ritorno a casa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.