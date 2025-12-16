Fabio Capello analizza la corsa allo scudetto in Serie A, individuando l’Inter come favorita. Nella sua intervista, l’ex allenatore spiega i motivi che lo portano a credere che i nerazzurri siano in vantaggio nella lotta al titolo, offrendo una visione approfondita sulla situazione attuale del campionato.

© Internews24.com - Capello sulla lotta scudetto: «L’Inter è la favorita, vi spiego il perché»

Inter News 24 Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto in Serie A, affibbiando all’Inter di Cristian Chivu il ruolo da favorita per questa ragione.. Fabio Capello, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto. Vediamo che cosa ha detto. L’INTER: « Contro il Genoa l’ho vista pimpante, ha pressato con continuità come poche altre volte quest’anno. Si è portata subito avanti meritatamente, ma come al solito si è persa un po’ nel momento di difficoltà. Uno sbandamento dopo il gol del Genoa c’è stato, l’Inter non riesce ad essere padrona del campo durante tutta la partita, però ha saputo soffrire» NERAZZURRI FAVORITI: « Sì: ha più giocatori e può far riposare per esempio la ThuLa con ricambi che nessun’altra concorrente ha in rosa. Internews24.com

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Capello si esprime sulla lotta scudetto in Serie A Le sue parole sulle rivali dell'Inter - facebook.com facebook