Classifica Album i Pink Floyd entrano direttamente al primo posto | sul podio anche le new entry Gemitaiz e Paky

Nella settimana numero 51 del 2025, la classifica degli album vede alcune novità occupare le prime posizioni. I Pink Floyd si posizionano direttamente al primo posto, mentre Gemitaiz e Paky fanno il loro ingresso tra le prime tre posizioni. Questo andamento riflette le tendenze attuali nel panorama musicale italiano e internazionale. Le nuove entrate dimostrano come il mercato musicale continui a evolversi e a sorprendere.

Le new entry dettano legge nella Classifica Album, elaborata sulla settimana numero 51 del 2025, nella quale sul podio figurano tre entry Pink Floyd, Gemitaiz e Paky. È Michael Bublè ad aprire la top ten, scendendo dalla #7 alla #10 con il suo album Christmas. Pubblicato nel dicembre 2011, è uno dei dischi natalizi più venduti al mondo: tra gli ospiti figurano Shania Twain, con la quale duetta sulle note di White Christmas e Rod Stewart presente in Winter Wonderland. Alla #9 troviamo Tutti I Nomi Del Diavolo di Kid Yugi, in salita dalla #12. La riedizione del secondo lavoro in studio del rapper arrivava a distanza di sei mesi dalla prima release, I Nomi Del Diavolo: certificato cinque volte disco di platino, ha raggiunto la vetta della classifica nella settimana della sua release nel novembre 2024.

PINK FLOYD alla #1 nelle classifiche italiane album e fisici. MARIAH CAREY prima nei singoli - La riedizione di WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) dei PINK FLOYD, che contiene l’album originale del 1975 con un nuovo mix in Dolby Atmos entra in Italia al 1° posto della classifica “Alb ... newsic.it

La riedizione di Wish You Were Here dei Pink Floyd, per celebrare i 50 anni dalla sua uscita, conquista al debutto il primo posto nella classifica degli album più venduti e in quella dei cd, vinili e musicassette, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. #ANSA - facebook.com facebook

Classifica #FIMI Week 50 #MAIOSONOFUOCO è il #17 album più venduto della settimana #Annalisa #News x.com

