L' Artagon Foggia fa il pieno di medaglie al Campionato Italiano Assoluto di Pankration FIJLKAM

L'Artagon Foggia si distingue ai Campionati Italiani Assoluti di Pankration FIJLKAM, conquistando numerose medaglie. L'evento si è svolto a San Pietro al Tanagro, presso il centro sportivo New Kodokan, nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025, conclusosi con grande successo per la squadra locale.

Cala il sipario a San Pietro al Tanagro (SA) sull'edizione 2025 dei Campionati Italiani Assoluti di Pankration FIJLKAM, che si sono svolti domenica 7 e lunedì 8 dicembre presso il centro sportivo New Kodokan, sede organizzativa dell'evento. La competizione riservata alle classi Under 17, Over 17.

L'Artagon Foggia fa il pieno di medaglie al Campionato Italiano Assoluto di Pankration FIJLKAM - Con un totale di 5 medaglie d'oro, 4 d'argento e 7 di bronzo, l'Artagon Foggia ha raggiunto un primato storico nel medagliere, dimostrando una crescita costante e una competitività senza pari